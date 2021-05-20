В России выявили еще 9,2 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – почти 800

В России за последние сутки выявлено 9232 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России выявлено 4 974 908 случаев заражения. По официальным данным, коронавирус стал причиной смерти 117 361 человека, 396 летальных исходов внесли в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболел еще 791 человек. По данным штаба, сейчас в городе COVID-19 болеет 21 961 человек, всего с марта 2020 года зарегистрировано 430 492 случая заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге возросло на 40, всего, по данным штаба, от инфекции умер 13 921 петербуржец.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3312 человек (93 295 болеют сейчас). В Подмосковье – 727 (41 336 проходят лечение).