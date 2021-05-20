РБК: "Почта России" запустит онлайн-продажу вина в Подмосковье и Мордовии

"Почта России" собирается запустить проект по продаже отечественного вина через интернет: пилотные регионы - Подмосковье и республика Мордовия, делится РБК.

Ожидается, что инициатива увидит свет уже в июне текущего года: почтовый оператор намерен реализовать вина от 25 крупнейших российских производителей. Ожидается, что уже к 2025 году чистая прибыль "Почты России" от продажи алкоголя будет составлять не менее 100 млрд рублей.

РБК пишет, что покупатель может приобрести вино только по полной предоплате: заказ доставят либо в отделение, либо в специальный почтамат. На дом доставка будет возможна только в случае, если правительство выпустит соответствующее постановление. Ещё один "подводный камень" - необходимость получения лицензий на торговлю алкоголем для каждого отделения, а также оптовая лицензия для распределительного центра во Внуково.

Напомним, что купить спиртосодержащую продукцию через интернет в России нельзя с 2007 года. При этом в концепции "Почты России" указывается, что онлайн-продажа алкоголя уже "фактически возможна".