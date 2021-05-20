"Это будет не ГУЛАГ": Глава ФСИН рассказал о планах организовать трудовые лагеря для заключенных

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил задействовать труд осужденных, имеющих право на принудительных работах, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты, передает ТАСС.

По словам Калашникова, подобный вопрос обсуждался на встрече президента Владимира Путина с главами Таджикистана и Узбекистана.

"Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы в свою очередь реально готовы организовать [работу заключенных на объектах], это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", — заявил Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Глава Федерации мигрантов Вадим Коженов в разговоре с "Подъемом" эту идею раскритиковал. По его словам, реалистичнее будет "отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН".

"Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют и им есть, где спать. Зачем им работать?" — задался вопросом Коженов.

По его словам, мигранты на своих рабочих местах "достаточно квалифицированы", а в случае заключенных ФСИН еще придется понять, "кто из них каменщик, кто штукатур, кто плотник".

"И особенно интересно, как будут работать заключённые в такси или курьерами. Я прямо вижу: такой лысый, в татуировках: "Брат, я тебе пиццу принёс", — представил Коженов.