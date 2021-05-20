Москва и Киев начали переговоры о встрече Путина и Зеленского

Аппараты глав России и Украины приступили к проведению переговоров об организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заявление лидера страны.

"Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ, предложил в любом месте нашего Донбасса. Президент РФ, наверное, вы видели, предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Начат, скажу вам откровенно, разговор между Офисом президента Украины и РФ", - уведомил прессу Зеленский.

Сведения о подготовке к двусторонней встрече не стал опровергать и путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега [замглавы администрации президента] Дмитрий Козак принимает в них участие. Есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом чиновник не сообщил, имеются ли какие-то конкретизированные сроки, на которые запланирована встреча.

Напомним, не так давно на фоне очередного витка военного конфликта в ДНР российская армия приблизилась к границам Украины. После этого Зеленский предложил Путину встретиться на линии сопротивления в Донбассе. Ранее сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил войскам начать возвращение к своим базам.

Конфликт между Украиной и РФ из-за ДНР и ЛНР тянется с 2014 года.