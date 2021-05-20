Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

На сайте Смольного 20 мая были опубликованы сведения об имуществе и доходах сотрудников администрации Петродворцового района за 2020. Глава района Дмитрий Попов отчитался о заработке в размере 3,1 млн рублей, что лишь на 172 тысячи больше, чем в 2019 году. В декларации главы района также указан в собственности земельный участок площадью 1000 кв. м и хозяйственный блок на 29 кв. м. Передвигается Попов на автомобиле Audi A6, а у его супруги модель попроще - Audi A4.

Кроме Натальи Дмитриевой, заявившей о доходе в размере 2,1 млн рублей, заработок заместителей главы администрации за 2020 год не превысил двух миллионов рублей. Первый зам Сергей Иваненко отчитался о доходе в 1,4 млн рублей, его коллега, заместитель главы администрации Елена Щербина заработала 1,8 млн рублей.

Самый высокий доход среди сотрудников администрации оказался у начальника отдела образования Людмилы Локтионовой. За 2020 год она заработала больше, чем глава района - 3,8 млн рублей. За год до этого ее доход составлял 1,7 млн рублей. Новой недвижимости за отчетный период у нее не появилось. Она владеет двумя квартирами площадью 72 и 33 кв. м, долей в квартире 51 кв. м и машино-местом. Локтионовой также принадлежит Toyota Raf 4.

Главный специалист отдела по молодежной политике Марина Саранская отчиталась о заработке в 2,4 млн рублей. Ей принадлежит пять объектов недвижимости: земельный участок (703 кв. м), садовый дом (66 кв. м), две квартиры (56 и 44 кв. м) и баня. Ее муж за 2020 год заработал 19,6 млн рублей.

Высокий доход показал и начальник отдела здравоохранения Михаил Махров, задекларировав за 2020 год 2 млн рублей. В 2019 доход Махрова составил 1,6 млн рублей. Из собственности у него только треть квартиры площадью 39 кв. м.

Константин Леньков

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