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14:47

Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы Петродворцового района Попова за 2020 год составил 3,1 млн рублей

На сайте Смольного 20 мая были опубликованы сведения об имуществе и доходах сотрудников администрации Петродворцового района за 2020. Глава района Дмитрий Попов отчитался о заработке в размере 3,1 млн рублей, что лишь на 172 тысячи больше, чем в 2019 году. В декларации главы района также указан в собственности земельный участок площадью 1000 кв. м и хозяйственный блок на 29 кв. м. Передвигается Попов на автомобиле Audi A6, а у его супруги модель попроще - Audi A4. 

Кроме Натальи Дмитриевой, заявившей о доходе в размере 2,1 млн рублей, заработок заместителей главы администрации за 2020 год не превысил двух миллионов рублей. Первый зам Сергей Иваненко отчитался о доходе в 1,4 млн рублей, его коллега, заместитель главы администрации Елена Щербина заработала 1,8 млн рублей. 

Самый высокий доход среди сотрудников администрации оказался у начальника отдела образования Людмилы Локтионовой. За 2020 год она заработала больше, чем глава района - 3,8 млн рублей. За год до этого ее доход составлял 1,7 млн рублей. Новой недвижимости за отчетный период у нее не появилось. Она владеет двумя квартирами площадью 72 и 33 кв. м, долей в квартире 51 кв. м и машино-местом. Локтионовой также принадлежит Toyota Raf 4. 

Главный специалист отдела по молодежной политике Марина Саранская отчиталась о заработке в 2,4 млн рублей. Ей принадлежит пять объектов недвижимости: земельный участок (703 кв. м), садовый дом (66 кв. м), две квартиры (56 и 44 кв. м) и баня. Ее муж за 2020 год заработал 19,6 млн рублей. 

Высокий доход показал и начальник отдела здравоохранения Михаил Махров, задекларировав за 2020 год 2 млн рублей. В 2019 доход Махрова составил 1,6 млн рублей. Из собственности у него только треть квартиры площадью 39 кв. м. 

Константин Леньков


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