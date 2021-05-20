Годовой доход главы комитета по молодежной политике Заставного составил 2,2 млн рублей

Сотрудники комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями отчитались о доходах за 2020 год. Председатель комитета Богдан Заставный заработал 2,2 млн рублей. Его предшественница Юлия Аблец в 2019 году отчитывалась о 2,4 млн рублей. Сам Заставный до назначения на пост председателя был первым заместителем Албец. Его доход в 2019 году составил те же 2,2 млн рублей. Заставному принадлежит земельный участок площадью 900 кв. м, жилой дом на 41 кв. м и две квартиры по 67 кв. м. Его супруга, с годовых доходом в 240 тысяч рублей, имеет в собственности четыре квартиры (126, 56, 91 и 40 кв. м), земельный участок и жилой дом. Оба предпочитают Volvo: у председателя Volvo XC 70, у жены Volvo XC 60.

О рекордном для комитета доходе отчитался начальник отдела закупок Александр Ястребов - 5,4 млн рублей. Еще в 2019 году доход Ястребова был в три раза меньше - 1,6 млн рублей. Своей собственности, кроме машино-места, которое он приобрел в 2020 году, у Ястребова нет. В пользовании у него указаны две квартиры и гараж. В декларации также указан автомобиль Mitsubishi Outlander, годом раньше Ястребов передвигался на Hyundai VF i40.

Второй в рейтинге самых обеспеченных сотрудников комитета оказалась начальница отдела массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности Кристина Калиновская с годовым доходом в размере 3,1 млн рублей. Ей принадлежит квартира площадью 59 кв. м. В 2019 году Калиновская отчиталась о доходе в 1,8 млн рублей.

Константин Леньков