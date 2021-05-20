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14:59

Годовой доход главы комитета по молодежной политике Заставного составил 2,2 млн рублей

фото ЗакС политика Годовой доход главы комитета по молодежной политике Заставного составил 2,2 млн рублей

Сотрудники комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями отчитались о доходах за 2020 год. Председатель комитета Богдан Заставный заработал 2,2 млн рублей. Его предшественница Юлия Аблец в 2019 году отчитывалась о 2,4 млн рублей. Сам Заставный до назначения на пост председателя был первым заместителем Албец. Его доход в 2019 году составил те же 2,2 млн рублей.  Заставному принадлежит земельный участок площадью 900 кв. м, жилой дом на 41 кв. м и две квартиры по 67 кв. м. Его супруга, с годовых доходом в 240 тысяч рублей, имеет в собственности четыре квартиры (126, 56, 91 и 40 кв. м), земельный участок и жилой дом. Оба предпочитают Volvo: у председателя Volvo XC 70, у жены Volvo XC 60. 

О рекордном для комитета доходе отчитался начальник отдела закупок Александр Ястребов - 5,4 млн рублей. Еще в 2019 году доход Ястребова был в три раза меньше - 1,6 млн рублей. Своей собственности, кроме машино-места, которое он приобрел в 2020 году, у Ястребова нет. В пользовании у него указаны две квартиры и гараж. В декларации также указан автомобиль Mitsubishi Outlander, годом раньше Ястребов передвигался на Hyundai VF i40.

Второй в рейтинге самых обеспеченных сотрудников комитета оказалась начальница отдела массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности Кристина Калиновская с годовым доходом в размере 3,1 млн рублей. Ей принадлежит квартира площадью 59 кв. м. В 2019 году Калиновская отчиталась о доходе в 1,8 млн рублей. 

Константин Леньков

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