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15:04

Минюст предлагает списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

фото ЗакС политика Минюст предлагает списывать штрафы за нарушение ПДД с банковских карт

Министрество юстиции предлагает автоматически списывать деньги с банковских карт автомобилистов за нарушение правил дорожного движения, передает "Интерфакс".

Замглавы министерства Евгений Забарчук Петербургском международном юридическом форуме рассказал, что, по задумке, списывать автоматически будут штрафы за нарушения, зафиксированные дорожными фото- видеокамерами. По его словам, это позволит усовершенствовать порядок исполнения административных наказаний.

"Предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами", - сказал Забарчук.

Списывать эти деньги будут без участия органов принудительного исполнения, отметил представитель Минюста. 

 

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