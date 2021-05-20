Проект арт-парка "Тучков буян" заморожен до следующего года

Руководитель архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн сообщил во "ВКонтакте", что проект парка "Тучков буян" заморожен по крайней мере до 2022 года.

"Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от управления делами президента городу", - сказал Явейн.

"Тучков буян" - проект будущего арт-парка, который решили разместить у Биржевого моста. Изначально там собирались построить новый судебный квартал, но позже этот проект перенесли в "Сад на Неве" на Смольнинской набережной.