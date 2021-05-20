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18:26

Эргашев изучил ход строительства Центра ветеринарии на Лиговском проспекте

фото ЗакС политика Эргашев изучил ход строительства Центра ветеринарии на Лиговском проспекте

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев проинспектировал ход возведения Центра ветеринарии, который должен в ближайшее время открыться на Лиговском проспекте: осенью на территорию медицинского учреждения должны переехать административные подразделения городской ветслужбы.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, на данный момент рабочие завершают наружное оформление здания, также на "финише" прокладка инженерных сетей.

"Центр станет крупнейшим лечебно-диагностическим, лабораторным и научно-исследовательским ветеринарным учреждением в России. Здесь будет работать учебный комплекс повышения квалификации ветеринарных специалистов как Санкт-Петербурга, так и других регионов Российской Федерации. Современное оборудование лечебно-профилактического подразделения Центра позволит оказывать услуги по компьютерной томографии, рентгенодиагностике, терапии и вакцинации животных", - рассказали о предоставляемых услугах в аппарате Эргашева.

Вице-губернатор отметил также территориальное соседство центра с Санкт-Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины: по словам Эргашева, близость учреждений поможет реализовывать совместные научные проекты на практике и готовить будущих специалистов.


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