Эргашев изучил ход строительства Центра ветеринарии на Лиговском проспекте

Петербургский вице-губернатор Олег Эргашев проинспектировал ход возведения Центра ветеринарии, который должен в ближайшее время открыться на Лиговском проспекте: осенью на территорию медицинского учреждения должны переехать административные подразделения городской ветслужбы.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, на данный момент рабочие завершают наружное оформление здания, также на "финише" прокладка инженерных сетей.

"Центр станет крупнейшим лечебно-диагностическим, лабораторным и научно-исследовательским ветеринарным учреждением в России. Здесь будет работать учебный комплекс повышения квалификации ветеринарных специалистов как Санкт-Петербурга, так и других регионов Российской Федерации. Современное оборудование лечебно-профилактического подразделения Центра позволит оказывать услуги по компьютерной томографии, рентгенодиагностике, терапии и вакцинации животных", - рассказали о предоставляемых услугах в аппарате Эргашева.

Вице-губернатор отметил также территориальное соседство центра с Санкт-Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины: по словам Эргашева, близость учреждений поможет реализовывать совместные научные проекты на практике и готовить будущих специалистов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.