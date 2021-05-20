Сады и скверы Петербурга закрыли из-за грозы с ливнем

Сады и скверы Петербурга закрылись из-за накрывших город ливня и грозы, сообщили в комитете по благоустройству.

Не удастся погулять в Таврическом, Овсянниковском, Лопухинском, Никольском, Екатерининском садах, в саду Сан-Галли, в скверах Галины Старовойтовой и у Казанского собора.

В комитете напомнили, что за последние двое суток ураган повалил в Петербурге порядка 300 деревьев. По их словам, рабочие оперативно очищают проезжую часть, тротуаров и парковых дорожек, распил и вывоз деревьев еще продолжается.

Сотрудники комитета попросили петербуржцев отнестись к закрытию парков с пониманием, а также быть осторожными и не парковать машины под деревьями.

Вечером 20 мая Петербург накрыли гроза, ливень, местами ожидается град. Скорость ветра достигает 15-20 м/с.