В России выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 819

В РФ растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшие сутки зарегистрировали 8937 случаев заражения инфекцией. За это время скончалось 389, а сумело поправиться 9350 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2954 новых больных, в Петербурге – 819, в Подмосковье – 753. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1266 человек и скончалось 43.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.