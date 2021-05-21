18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:20

В Смольном утвердили транспортные льготы на время Евро-2020

фото ЗакС политика В Смольном утвердили транспортные льготы на время Евро-2020

В Петербурге установили льготные правила проезда в общественном транспорте для некоторых категорий граждан на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

Бесплатно пользоваться городским транспортом и провозить в нем багаж смогут непосредственные участники турнира, работающие на нем волонтеры, а также журналисты при предъявлении аккредитации и посетители стадиона при предъявлении билета на ту или иную игру. В последнем случае право свободного проезда будет действовать в день матча и в день, следующий за ним.

Льгота касается любых поездок на метро, электричках и автобусах-шаттлах, а также двух трамвайных маршрутов, обслуживающих Приморский район - №19 и №48. Лимит на количество бесплатных поездок не устанавливается.

Напомним, что Петербург примет семь футбольных матчей: шесть - группового этапа (с 12 по 23 июня) и один - четвертьфинальный (2 июля). Пандемия коронавируса не позволила провести чемпионат в прошлом году. Из-за нее же матчи перенесенного на год турнира в Петербурге смогут принять только 50% болельщиков от вместимости стадиона - 34 тысячи человек. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:23 Петербургские градозащитники обсудили судьбу Охтинского мыса

12:20 В Смольном утвердили транспортные льготы на время Евро-2020

11:59 Норвежский Хельсинкский комитет присвоил историку Дмитриеву премию имени Сахарова

11:59 "Завхоз" Кукушкина осталась самой состоятельной сотрудницей аппарата ЗакСа

11:56 В России выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 819

11:34 В освободившийся от инфекции НАО вновь "завезли" коронавирус

11:30 Шлосберг собрал 200 "экологических" вопросов граждан к чиновникам Псковской области

11:18 Муниципал: В баре Noir распылили перцовый баллон во время проверки муниципалов Владимирского округа  

10:58 В начале июня в Ленобласти откроются два новых парка

10:31 В Петергофе после двухлетней реставрации открыли Екатерининский корпус

9:59 В Томске задержали экс-главу штаба Навального, действующего депутата гордумы Фадееву

9:33 "Мы знаем, что будут провокации": Памфилова - о выборах в сентябре

20 мая, 20:55 "Агора": Бывшего оператора ФБК Зеленского отправили в колонию до апелляции на приговор

20 мая, 20:28 "Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

20 мая, 19:59 Комитет по транспорту рассказал о сборе штрафов за нарушение правил парковки с середины лета

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru