В Смольном утвердили транспортные льготы на время Евро-2020

В Петербурге установили льготные правила проезда в общественном транспорте для некоторых категорий граждан на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу.

Бесплатно пользоваться городским транспортом и провозить в нем багаж смогут непосредственные участники турнира, работающие на нем волонтеры, а также журналисты при предъявлении аккредитации и посетители стадиона при предъявлении билета на ту или иную игру. В последнем случае право свободного проезда будет действовать в день матча и в день, следующий за ним.

Льгота касается любых поездок на метро, электричках и автобусах-шаттлах, а также двух трамвайных маршрутов, обслуживающих Приморский район - №19 и №48. Лимит на количество бесплатных поездок не устанавливается.

Напомним, что Петербург примет семь футбольных матчей: шесть - группового этапа (с 12 по 23 июня) и один - четвертьфинальный (2 июля). Пандемия коронавируса не позволила провести чемпионат в прошлом году. Из-за нее же матчи перенесенного на год турнира в Петербурге смогут принять только 50% болельщиков от вместимости стадиона - 34 тысячи человек.