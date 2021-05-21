Бушевавший три дня в Петербурге шторм повалил свыше 350 деревьев

Обрушившийся на Петербург шторм повалил свыше 350 деревьев, оповестили в городском комитете по благоустройству. Только за минувшую ночь работники ведомства убрали из парков ещё 12 рухнувших стволов.

"Ночной ураган оказался не такой мощный, как ожидался, но все же и он принес с собой неприятности для зеленых насаждений. Обследование территорий еще продолжается. В настоящее время ведется распил и вывоз древесных остатков", - рассказали в комблаге.

Грозы бушевали в городе на Неве последние трое суток. В Ленинградской области, в свою очередь, в небе образовались ветряные воронки и посыпался град размером с перепелиные яйца. Ветер усиливался 20 метров в секунду. Пострадали пять людей и множество автомобилей.