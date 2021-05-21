Двух чиновниц из Минпромторга арестовали по подозрению в хищении 500 млн рублей

Суд в Москве на два месяца поместил под стражу двух женщин, имеющих отношение к Министерству промышленности и торговли, которых подозревают в мошенничестве на полмиллиарда рублей - Ольгу Покидышеву и Ольгу Колотилову, сообщает ТАСС. Первая работает на посту замглавы департамента развития фармацевтической промышленности министерства, вторая возглавляла этот департамент ранее, а в настоящее время занимает должность помощника губернатора Новгородской области. Задержание госслужащих проводилось силами ФСБ.

"Средства были похищены путем "виртуальной" закупки медикаментов, которые в действительности не производились", - рассказал "Коммерсанту" знакомый с ситуацией депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как рассказали источники "Коммерсанта", сомнительные контракты подозреваемые заключали, получая от подрядчиков дорогие подарки, но при обысках у женщин ничего похожего силовики обнаружить не смогли, в связи с чем и была избрана статья о мошенничестве, а не о получении взяток. На суде свою вину фигурантки дела отрицали.