В петербургском Парке 300-летия установили подъёмную смотровую площадку

Начиная с сегодняшнего дня, 21 мая, жители Петербурга смогут посмотреть на город и Финский залив со специальной, подъёмной, смотровой площадки, которую установили в Парке 300-летия. 60-метровый "аттракцион" запускают каждые 15 минут.

Стоимость одного подъёма составляет 500 рублей. С площадки открывается вид на Финский залив, стадион "Газпром-Арена", линии ЗСД и самый высокий в Европе небоскрёб "Лахта Центр".

Некоторое время назад передвижная смотровая площадка была установлена на площади Лихачёва, однако организаторы приняли решение её перевезти в парк. Уточняется, что передислоцирование конструкции не связано с техническими неполадками.