Жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии по делу о госизмене

Верховный суд Крыма оправил на 11 лет в колонию строгого режима местного жителя Ивана Яцкина, обвинённого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС.



Яцкину инкриминировали ст. 275 УК (государственная измена).

Мужчина "попался" правоохранителям в октябре 2019 года. Адвокат Николай Полозов рассказывал, что Яцкина задержали "в режиме строгой секретности": в день задержания мужчину спецбортом переправили в Москву и отправили в СИЗО. Родных крымчанина известили о его местонахождении лишь спустя два месяца.

Согласно подсчетам "Команды 29", начиная с 1997 и по сегодняшний день за шпионаж и госизмену в РФ в тюрьмы попали свыше 100 человек.