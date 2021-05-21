У затопленной дороги в Московском районе активисты сделали "курортную зону"

Активисты исторического района Средняя Рогатка на юге Петербурга, устав от регулярных подтоплений дорог, оригинальным способом выразили свой протест: на обочине установили шезлонги, автомобильную шину в качестве столика и стенд с надписью "Курорты Средней Рогатки приглашают". Вся композиция в целом называется "Дизельное море", а посмотреть на нее зовут губернатора, чиновников из администрации Московского района, КРТИ и комблага, которые, как утверждаются, до сих пор проблему жителей игнорируют.

"В программе ласковый плеск волн, проплывающие машины, крики чаек и застрявших автомобилистов, песчаный берег с остатками неубранной свалки. Первые туристы уже подъезжают!", - прокомментировали авторы инсталляции свой поступок.

Речь идет о Дизельном проезде. Дополнительной неприятностью для местных жителей служит то, что рядом располагается свалка, которую давно не могут ликвидировать, и, как следствие, в залившей улицу воде виднеется мусор.

фото: Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / ВКонтакте