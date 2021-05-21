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17:25

Глава СПЧ Фадеев заверил, что в Москве появится памятник Сахарову

фото ЗакС политика Глава СПЧ Фадеев заверил, что в Москве появится памятник Сахарову

По случаю столетия со дня рождения ученого, лауреата Нобелевской премии Андрея Сахарова глава президентского Совета по правам человека пообещал, что в обозримом будущем в российской столице обязательно появится памятник знаменитому академику. Правда, в подробности общественник вдаваться не стал.

"Принципиально вопрос решен о том, что в Москве будет памятник. У меня нет окончательной информации — это московские власти решают, где будет памятник, как будет проводиться конкурс. А то, что памятник будет — это 100%. А где и как он будет установлен, я просто не знаю", - цитирует Фадеева "Эхо Москвы".

На сегодняшний день в Москве с Сахаровым связан проспект его имени, на котором в 2010-х годах традиционно проводились акции протеста, согласованные с мэрией. 

В Петербурге память об ученом и правозащитнике увековечена на Васильевском острове, рядом со зданием СПбГУ, где в его честь названа площадь, доминантой которой выступает памятник Сахарову.

Помимо создания водородной бомбы Андрей Сахаров (1921-1989) известен своей диссидентской деятельностью в позднем СССР, из-за которой он был гоним государством и отправлялся в ссылку.

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