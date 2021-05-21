В Госдуму внесли проект закона о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконное ношение оружия

Депутаты Государственной думы рассмотрят проект законотворческой инициативы, предполагающей увеличение до 500 тысяч рублей штрафов за незаконный оборот и ношение оружия. Соответствующий документ доступен в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

Так, предлагается незаконные изготовление, приобретение, продажа, хранение, ношение или использование оружия облагать штрафом для граждан - от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия, либо отправлять их в спецприёмник на срок от 5 до 15 суток, причём, также с конфискацией оружия. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Кроме того, в инициативе прописано наказание за потерю оружия: от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия, либо лишением права на приобретение и хранение оружия на срок от года до трех лет.

Поправками также предлагается внести изменения в КоАП об ответственности за распространение в интернете инструкций по самодельному изготовлению и переделке оружия, а также повысить ответственность за появление инструкций к изготовлению взрывчатых веществ.

Добавим также, что после стрельбы в казанской школе президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия, учитывая тот вид, которым пользовался 19-летний нападавший.