Впервые получающим паспорт России будут вручать экземпляр Конституции

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в положение о паспорте гражданина России, согласно которым с 1 июля гражданам, которые впервые получают паспорт, будут вручать экземпляр Конституции, сообщили в кабмине.

Экземпляр Конституции будут получать четырнадцатилетние граждане, получающие паспорт впервые, а также иностранцы, получающих российское гражданство. В кабмине заявили, что это "позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России".

Решение было принято по поручению президента Владимира Путина.

Летом 2020 года в Конституцию был внесен ряд существенных поправок. Одна из них предполагает обнуление президентских сроков Путина. Он сможет еще дважды баллотироваться в президенты и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. Сейчас идет четвертый срок Путина на посту главы государства.