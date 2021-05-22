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16:21

Участников Земского съезда начали отпускать с "ковидными" протоколами

фото ЗакС политика Участников Земского съезда начали отпускать с "ковидными" протоколами

Делегатов и гостей Земского съезда муниципальных депутатов, который открылся 22 мая в Великом Новгороде и был сорван полицией, начали отпускать из гостиницы "Россия", где проходило мероприятие, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На присутствовавших составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил при введении режима повышенной готовности). Депутат московского района Печатники Сергей Власов рассказал журналистам, что в его протоколе указано, будто в мероприятии участвовал 31 человек, хотя сам мундеп настаивает, что в зале вместе с ним присутствовало 25 человек. 

— Полиция зашла, посчитала нас по головам — нас было 25. Это было под камеру в прямом эфире. С протоколом я не согласен, буду его обжаловать. Заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела в Москву, — сообщил Власов. 

Напомним, Земский съезд в Великом Новгороде не продлился и часа. Его сорвали полицейские, которые заявили, что несколько дней назад получили сообщение о готовящемся правонарушении. Были задержаны инициатор съезда, оппозиционный политик из Москвы Юлия Галямина, и один из организаторов, депутат МО "Владимирский округ" Петербурга Виталий Боварь. 

18 мая губернатор Новгородской области Алексей Никитин ужесточил "коронавирусные" ограничения, запретив частные публичные мероприятия численностью свыше 30 человек. Организаторы съезда заявили, что решение главы региона носит политический характер и приследует цель сорвать мероприятие, однако пообещали все равно провести его, соблюдая меры безопасности. Галямина отметила, что поскольку распоряжение Никитин ограничивает конституционные права граждан, оно должно вступать в силу через 10 дней после публикации. Организаторы сообщили, что обжаловали этот документ в суде.

Сергей Еремеев

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