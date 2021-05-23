Полиция пришла на открытие арт-объекта в Ломоносове

Открытие арт-объекта "Оранжевая дюна" на берегу Финского залива в Ломоносове накануне, 22 мая, омрачилось визитом полицейских, сообщает Telegram-канал "Протестный Петербург". Сотрудникам правопорядка не понравилось, что торжественная церемония и последовавший за ней пикник никак не были с ними согласованы. В результате организаторам прямо на месте выписали штрафы, а также запретили разводить огонь.

От журналистов, присутствовавших в это время на Янтарном пляже, силовики требовали предъявить пресс-карты и иные атрибуты прессы, необходимые для освещения публичных мероприятий.

"Оранжевая дюна" представляет собой своего рода смотровую площадку: это деревянный помост, установленный на возвышенности из песка. Арт-объект возник благодаря усилиям международного проекта Watefront, голландского архитектурного бюро "Observatorium" и местных активистов.