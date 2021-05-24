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12:31

В Петербурге заканчиваются испытания китайской вакцины от COVID-19 "Конвидеция"

фото ЗакС политика В Петербурге заканчиваются испытания китайской вакцины от COVID-19 "Конвидеция"

В петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева продолжают испытывать китайскую вакцину от коронавируса "Конвидеция": специалисты подобрались к финальной стадии изучения препарата, пишет 78.ru.

Об эффективности вакцины окончательно станет известно в июне: тогда раскроют, кто из 500 участников эксперимента получил плацебо, а кто - настоящий препарат. После экспертам предстоит сделать выводы об работоспособности лекарства и его возможных побочных эффектах.

Глава НИИ Дмитрий Лиознов отметил, что полученные предварительные результаты свидетельствуют о высокой эффективности "Конвидеции": через две недели после прививки 95% испытуемых получили защиту от тяжёлой формы COVID-19. Следует добавить, что препарат вводится однократно.

Клинические испытания лекарства, которое разработала компания CanSino Biologics Inc, проводятся в России в партнёрстве с "Петроваксом". После регистрации вакцины компания займётся её производством и экспортом из Московской области в Венгрию, Китай, Пакистан и Мексику.

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