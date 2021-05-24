К 2023 году в Мурино возведут ТК за не менее чем 1 млрд рублей

К 2023 году компания Steit должна возвести в Мурино торгово-развлекательный комплекс, общей площадью превышающий 24 тысячи кв. метров: в нём появится первый в городе кинотеатр, фуд-корт и свыше 80 магазинов.

Объём инвестиций в проект оценивается в 1,2 - 1,5 млрд рублей.

ТРЦ "Экопарк" разместится у муринской развязки с КАД на Охтинской аллее.

"В районах с плотной жилой застройкой особенно важно появление новых общественных пространств, в том числе качественных ТРЦ. Такие объекты дают возможности не только для шопинга, но выполняют развлекательно-досуговую и социальную функцию, создают новые рабочие места и в целом более комфортную среду для жизни", - высказались о своей инициативе в Steit.