Ещё один участок реки Карповки превратят в общественное пространство

В июне территорию у Петропавловского моста на реке Карповке ожидает благоустройство: на месте разобьют новое общественное пространство, оповестили в Смольном.

Добавим, что большой участок у воды, расположенный вдоль Ботанического сада, а также напротив него, был облагорожен ещё в 2019 году.

"Перед тем, как начать работу по проектированию, администрация Петроградского района собрала предложения и пожелания резидентов и посетителей технопарка "Ленполиграфмаш", клуба А2, учащихся колледжа туризма, расположенного в 50 метрах", - уточнили в Смольном.

Обозначенный участок обычно заставлен автотранспортом, а во время непогоды превращается в болото.

Фото: пресс-служба Смольного