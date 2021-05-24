Задержанная с сооснователем NEXTA россиянка Сапега нашлась в изоляторе на Окрестина

Россиянка Софья Сапега, которую задержали накануне в Беларуси вместе с сооснователем NEXTA Романом Протасевичем, находится в изоляторе на Окрестина в Минске, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на мать девушки Анну Дудич.

По словам Дудич, Сапега успела написать в WhatsApp сообщение со словом "мама", после этого связь с ней прервалась.

"В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", - рассказала Дудич.

В чем обвиняют девушку, до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к ней. Напомним, Кремль от комментариев отказался.

Сапегу и Протасевича задержали в аэропорту Минска 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс, но самолет Ryanair вынужденно приземлился в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

В отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел после протестов, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента.