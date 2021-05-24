Глава Комздрава Лисовец исключил поощрения за вакцинацию

Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга, раскритиковал практику мотививации граждан лдя прохождения вакцинации с помощью скидочных карт и денежных эквивалентов. Об этом Лисовец сообщил на конференции ТАСС 24 мая, посвященной эпидемиологической ситуации в Петербурге.

- На мой взгляд, подобные акции, способы стимуляции будут неэффективны. Это показало использование их в других субъектах федерации. Не буду говорить, кто это сделал. Всем понятно. Подобные предложения создают массу вопросов, например, люди, которые вакцинированы ранее, они тоже должны рассчитывать на некие скидки? - заявил Лисовец.

Он считает, что главными стимулами к вакцинации должны быть беспокойство за свое здоровье и возможность обеспечить безопасность для своих родных и близких.

Во время пресс-конференции Лисовец также рассказал, что 24 мая в Петербург поступила первая партия вакцины "КовиВак" в количестве 9360 доз. Он отметил, что общий запас вакцин в городе составляет более 160 тысяч доз, которых, учитывая нынешние темпы вакцинации, должно хватить на 30 дней.

Константин Леньков