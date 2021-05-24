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16:48

Глава Комздрава Лисовец исключил поощрения за вакцинацию

фото ЗакС политика Глава Комздрава Лисовец исключил поощрения за вакцинацию

Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга, раскритиковал практику мотививации граждан лдя прохождения вакцинации с помощью скидочных карт и денежных эквивалентов. Об этом Лисовец сообщил на конференции ТАСС 24 мая, посвященной эпидемиологической ситуации в Петербурге.

- На мой взгляд, подобные акции, способы стимуляции будут неэффективны. Это показало использование их в других субъектах федерации. Не буду говорить, кто это сделал. Всем понятно.  Подобные предложения создают массу вопросов, например, люди, которые вакцинированы ранее, они тоже должны рассчитывать на некие скидки? - заявил Лисовец. 

Он считает, что главными стимулами к вакцинации должны быть беспокойство за свое здоровье и возможность обеспечить безопасность для своих родных и близких. 

Во время пресс-конференции Лисовец также рассказал, что 24 мая в Петербург поступила первая партия вакцины "КовиВак" в количестве 9360 доз. Он отметил, что общий запас вакцин в городе составляет более 160 тысяч доз, которых, учитывая нынешние темпы вакцинации, должно хватить на 30 дней. 

Константин Леньков

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