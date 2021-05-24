Смольный может понизить транспортный налог на гидроциклы

Петербургские власти рассматривают возможность существенного снижения транспортного налога для владельцев гидроциклов: проект соответствующего постановления Смольного появился на сайте городской администрации.

В случае, если инициатива получит одобрение, то налог для собственников гидроциклов с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил будет составлять всего 50 рублей. Для более "резвых" средств передвижения по воде (свыше 100 "лошадей") ставка повышается до 150 рублей.

Причина обозначенной задумки Смольного не поясняется, однако известие точно должно порадовать всех петербургских аквабайкеров. Добавим, что летний сезон они открыли буквально на днях, - 22 мая.