Участник праймериз ЕР из Пушкинского района обратился к губернатору в стихотворной форме

Сторонник "Единой России" из Пушкинского района Петербурга и участник партийных праймериз Артур Порталенко обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой разобраться с транспортной проблемой в Пушкине. Обращение сделано в необычном формате - в стихах. Свое видеообращение Порталенко разместил на странице "ВКонтакте".

Александр Дмитриевич, есть проблема одна.

На первый взгляд, неприметна она,

Но если встречаешься с ней каждый день,

Ходить на работу становится лень.

Ну, то есть не лень, но немного обидно,

Когда час езды, а работы не видно.

Я все понимаю, вторая столица,

Без пробок могу лишь в метро прокатиться.

И речь не о том, чтобы было как в сказке:

Трах-тибидох - и в секунду на Ваське,

А если подробно о ситуации -

Нет асфальта на парковке у Ж/Д станции.

Пешеходного перехода здесь тоже нет,

Хотя на это уже получен ответ.

Речь о другом, простите за тон:

Хотим побыстрее проезжать наш район.

После стихотворного изложения проблем транспортной инфраструктуры Пушкинского района, Порталенко спрашивал мнение случайных прохожих. Одним из них оказался мотоциклист, очень похожий на депутата Государственной думы Виталия Милонова человек, который на вопрос о железнодорожном переезде ответил: "Это же полная садомия, а не переезд. Пора бы уже переделывать".

Артур Порталенко - бывший руководитель отделения "Молодой гвардии Единой России" Пушкинского района. В 2019 году Порталенко принимал участие в муниципальных выборах в МО "Александровское" от "Единой России", но не смог избраться. В 2018 году стал победителем проекта "Твой бюджет" с проектом площадок для выгула собак в Пушкинском районе. В 2020 году Порталенко планировал участвовать в довыборах в Законодательное собрание по 21-му округу как самовыдвиженец. Сейчас сторонник "Единой России" является участником праймериз как кандидат на выдвижение в 24-м округе.

Константин Леньков

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