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17:58

Суд признал законным заключение врачей якутского ПНД о принудительной госпитализации шамана Габышева

фото ЗакС политика Суд признал законным заключение врачей якутского ПНД о принудительной госпитализации шамана Габышева

Городской суд Якутска не стал удовлетворять иска защиты шамана Александра Габышева о признании незаконным заключения врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера от 28 января, согласно которому деятеля следовало принудительно госпитализировать в стационар, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Суд проигнорировал тот факт, что осмотр Габышева, по результатам которого было подготовлено оспариваемое заключение, был проведён посредством видеозвонка через мессенджер WhatsApp, без идентификации личности Габышева через Единуб систему идентификации и авторизации, и без записи процедуры осмотра. Решение будет обжаловано в Верховом Суде Республики Якутия", - пояснил Прянишников.

Адвокаты шамана ранее обращались в суд, требуя признать нелегитимным приказ о его задержании и помещении в ПНД в январе. При этом Верховный суд Якутска счёл данное действие законным. Свои требования диспансер обосновал тем, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

Поводом для очередной госпитализации Габышева послужило то обстоятельство, что он пропустил очередной прием у врача, поэтому к нему приехала полиция вместе с санитарами и силой отвезла его в психдиспансер.

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17:58 Суд признал законным заключение врачей якутского ПНД о принудительной госпитализации шамана Габышева

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