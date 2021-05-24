Глава Выборгского района Гарнец отчитался о доходе в 2,7 млн рублей

Администрация Выборгского района опубликовала на сайте администрации Петербурга данные о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Глава администрации района Валерий Гарнец заработал 2,7 млн рублей - на 113 тысяч больше, чем в 2019 году, зато доход его жены увеличился на 3 млн рублей и в 2020 составил 3,8 млн рублей. Объекты в собственности у семьи главы Выборгского района с 2019 года не изменились. Гарнец владеет квартирой площадью 169 кв. м и двумя парковочными местами. Из транспорта у него только яхта Honda и прицеп для водного транспорта. На его жену записаны земельный участок площадью 1200 кв. м и жилой дом площадью 193 кв. м. Ей также принадлежат два автомобиля: Mercedes GLC и Honda Accord.

Доход первого заместителя главы администрации Виктора Полунина за 2020 такой же, как и его начальника - 2,7 млн рублей. Он увеличил свой заработок с 2019 года на 236 тысяч рублей. Ему принадлежит квартира площадью 122 кв. м и иномарка Land Rover Discovery Sport. Доход его жены за год составил 178 тысяч рублей.

Наталья Никишина, заместитель Гарнеца, указала в декларации доход в 2 млн рублей, на 192 тысячи больше, чем в 2019 году. Ей принадлежит земельный участок площадью 600 кв. м, садовый дом 52 кв. м, две квартиры 52 и 61 кв. м и машиноместо. Транспорт у нее тот же - Mercedes GLE. Еще один заместитель главы Антон Полянский, который до этого занимал пост начальника отдела районного хозяйства и благоустройства, после назначения на новую должность заметно потерял в доходах. За 2020 год он заработал 1,6 млн рублей, а годом ранее - 3,1 млн рублей. В собственности у Полянского нет ни квартиры, ни машины. Другой заместитель, Василий Сажнов за отчетный период заработал 2,2 млн рублей. Он тоже на своем месте недавно. До этого он был начальником отдела здравоохранения Выборгского района. На той должности он зарабатывал в 2019 году 2,1 млн рублей. Из списка недвижимости Сажнова пропал жилой дом площадью 204 кв. м и земельный участок площадью 1191 кв. м, но он пополнил свой автопарк, добавив к Mitsubishi Outlander XL, который уже упоминался в декларации за 2019 год, флагманский внедорожник Kia Mohave. Арина Артемова, еще один зам, тоже отчиталась об упавшем доходе. В 2019 году ее заработок составил 2,4 млн рублей. В 2020 году лишь 1,8 млн рублей. Вместе с мужем они имеют в собственности квартиру площадью 82 кв. м. У Артемовой в собственности также есть автомобиль Hyundai Creta.

Самым богатым сотрудником администрации Выборгского района оказалась Ольга Юрьева, начальник жилищного отдела. Она задекларировала доход в 7,7 млн рублей. В 2019 году она заработала меньше на 6,2 млн рублей. Годом ранее в ее декларации была доля собственности в квартире площадью 46 кв. м, которая пропала из последней декларации. Сейчас ей принадлежит земельный участок (93 кв. м), садовый дом (101 кв. м) и две квартиры (83 и 50 кв. м).

Константин Леньков

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