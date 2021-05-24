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24 мая, 19:21

Государственные СМИ в России освободят от отчетности об иностранном финансировании

фото ЗакС политика Государственные СМИ в России освободят от отчетности об иностранном финансировании

Минцифры подготовило законопроект, освобождающий учрежденные госорганами СМИ от обязанности отчитываться об иностранном финансировании, передает "Интерфакс".

По версии Минцифры, через государственные СМИ невозможны попытки влияния извне для формирования "искаженной картины политической действительности". Поправки будут внесены в закон "О СМИ". Пока все СМИ, кроме зарубежных и созданных по международным договорам России, должны раз в квартал отчитываться об иностранном финансировании. Подобное требование вводили под предлогом, что россияне должны знать "подготовке коммерческими СМИ" материалов "на средства иностранных организаций, представляющих опасность для интересов российского общества и государства в условиях, когда в ряде стран усилилось давление на российские СМИ, путем раскрытия сведений о получаемых доходах".

"Попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ, не имеющих государственного финансирования (субсидий) и установленных органами государственной власти приоритетных целей и видов деятельности таких СМИ", - заявили в Минцифры.

 

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