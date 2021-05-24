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24 мая, 20:18

В Роспотребнадзоре связали рост заболевамости COVID-19 в Петербурге с массовыми мероприятиями

фото ЗакС политика В Роспотребнадзоре связали рост заболевамости COVID-19 в Петербурге с массовыми мероприятиями

Начальница отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия связала рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге с участием жителей в массовых мероприятиях, передает ТАСС.

"По нашему мнению, рост заболеваемости связан с высокой активностью населения в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных. Конечно, самое главное - это пренебрежение теми средствами общественной и индивидуальной профилактики, о которой мы все время говорим - социальное дистанцирование и, к сожалению, нарушение требований по соблюдению масочного режима. Мы это наблюдаем и в объектах торговли, и на транспорте", - сказала Чхинджерия.

По ее словам, рост заболеваемости отмечен с первой недели после майских праздников, и все чаще болеют и школьники, и взрослые, кроме граждан старше 65 лет.

При этом Чхинджерия заявила, что, несмотря на рост заболеваемости, причин отменять матчи чемпионата Европы в Петербурге пока нет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" заявил, что за минувшую неделю число активных случаев COVID-19 в городе возросло почти на 5%. По данным федерального оперативного штаба, на 24 мая в городе коронавирусом болеют чуть более 22 тысяч человек.


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