В Петербурге начался сбор подписей за установку памятника маршалу Жукову

В Красносельском районе Петербурга состоялась встреча руководства справедливороссов с местными жителями, в том числе ветеранами ВОВ, в ходе которой был дан старт сбору подписей за установку памятника маршалу Георгию Жукову. На перекрестке проспекта его имени и проспекта Стачек, где прошло мероприятие, с 1990 года имеется лишь закладной камень так и не состоявшегося монумента, и это беспокоит лидера партии Сергея Миронова. Более того, из-за длительного отсутствия памятника ему "как петербуржцу стыдно".

"Я убежден, что любой горожанин, и молодой, и пожилой, поставит свою подпись под петицией за установку памятника. Не сомневаюсь, что и городские, и федеральные власти пойдут на встречу этой инициативе", - произнес депутат Госдумы.

Помимо самой статуи, политик считает необходимым дополнительно благоустроить прилегающую к ней местность. Обращение, под которым первыми подписались соратники Миронова, включая Марину Шишкину, направят губернатору Александру Беглову.

Отметим, что на аллее Героев в парке Победы уже есть памятник полководцу, открытый в 1995 году.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.