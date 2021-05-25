18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:19

Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

фото ЗакС политика Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

Находящийся в заключении в ИК-3 Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный пересказал детали беседы со следователем по особо важным делам СК, которая в последние дни имела место в колонии. О деле, в рамках которого его обвиняют в хищении пожертвований сторонников, политик узнал с запозданием. То же самое относится к расследуемому делу по статье 239 УК "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

"Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина". Ха-ха-ха", - написал оппозиционер из заключения.

Однако, в свежем посте Навального в Instagram говорится и о третьем деле: политику вменяют оскорбление судьи, которая, в свою очередь, вела его дело об оскорблении ветерана ВОВ и по которому он получил крупный штраф.

"Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело". Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений", - сделал вывод политик.

По его ироничному замечанию, теперь он вправе претендовать на авторитетное положение в преступном мире. Напомним, что Навальный лишен свободы со дня своего возвращения в РФ после лечения в Германии - с 17 января нынешнего года.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

20 мая, 20:28 "Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

20 мая, 9:23 Глава ФСИН: Со здоровьем Навального всё более-менее восстановилось

19 мая, 17:56 Илларионов: Вернувшись в Россию, Навальный поступил безответственно

19 мая, 12:55 Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

17 мая, 17:27 "Вам какое дело?": Метро Москвы подало иск к внуку "оклеветанного" ветерана из дела Навального

13 мая, 11:59 Защита Навального попробует через суд добиться отмены запрета на пользование телефоном при встречах с ним

9 мая, 15:58 "Совпадение?": Гудков – о пропаже омского врача, не выпускавшего бессознательного Навального из РФ в ФРГ

7 мая, 17:47 Amnesty International возвратила Навальному статус узника совести

7 мая, 10:47 Волков заявил о планах Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести

5 мая, 10:51 Суд принял к производству иск Навального к Пескову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:43 Муниципал: Шишлов обратился в прокуратуру из-за новых выборов в МО "Ланское"

19:05 РФ оштрафовала Facebook на 26 млн рублей за неудаление информации о митингах

18:53 Держащего голодовку Александра Шестуна перевели из СИЗО в больницу

18:41 Задержанную с экс-главредом NEXTA россиянку Сапегу поместили в СИЗО белорусского КГБ

18:38 Суд обязал провести новую экспертизу на Охтинском мысе

18:35 Сотрудники детского сада пожаловались, что их просят набирать электорат для "Единой России"

18:28 На праймериз "Единой России" в Петербурге проголосовали более 60 тысяч человек

18:16 В московский офис "Радио Свобода"* вновь явились судебные приставы

17:57 Суд в Петербурге запретил два сайта, на которых продавались "коронавирусные" справки

17:54 Госдума решила запретить баллотироваться на выборах за высказывания в поддержку экстремистских организаций

17:54 Обвиняемый в нападении на полицейских на акции 23 января Девятый заявил, что сделал это из-за паники

17:23 В Смольном довольны темпами строительства нового корпуса больницы Святого Георгия

17:20 Delta.News: Главу жилищного агентства Колпино задержали по подозрению в крупной взятке

16:50 Путин и Байден встретятся в Женеве в середине июня

16:46 Суд взыскал с Ройзмана 5 тысяч рублей за участие в съезде мундепов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru