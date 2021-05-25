Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

Находящийся в заключении в ИК-3 Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный пересказал детали беседы со следователем по особо важным делам СК, которая в последние дни имела место в колонии. О деле, в рамках которого его обвиняют в хищении пожертвований сторонников, политик узнал с запозданием. То же самое относится к расследуемому делу по статье 239 УК "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

"Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина". Ха-ха-ха", - написал оппозиционер из заключения.

Однако, в свежем посте Навального в Instagram говорится и о третьем деле: политику вменяют оскорбление судьи, которая, в свою очередь, вела его дело об оскорблении ветерана ВОВ и по которому он получил крупный штраф.

"Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело". Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений", - сделал вывод политик.

По его ироничному замечанию, теперь он вправе претендовать на авторитетное положение в преступном мире. Напомним, что Навальный лишен свободы со дня своего возвращения в РФ после лечения в Германии - с 17 января нынешнего года.