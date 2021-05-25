Суд отклонил иск к Илье Варламову  из-за поста о наружной рекламе в Петрозаводске

Мещанский суд Москвы отклонил иск ТСЖ "Ленина 18б" к блогеру Илье Варламова из-за критики предпринимателей, выступивших против уборки наружной рекламы с городских зданий, сообщает "Правозащита Открытки".

По словам юристов, представительница истца Наталья Сюонен в ходе заседания произнесла вызвавшее претензии ТСЖ слово — "говнохранители" — 12 раз. Так Варламов в посте от 26 октября 2020 года назвал местных предпринимателей, которые обжаловали утверждение дизайн-кода в Петрозаводске и уборку наружную рекламу со зданий.

Представители товарищества требовали от блогера 2 млн рублей компенсации, извинений и удаления публикации. Однако суд в удовлетворении требований отказал.