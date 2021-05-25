Петербургская прокуратура поддержала противников использования воздуходувок в уличной уборке

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, последние несколько месяцев борющийся с применением воздуходувок в уборке улиц, получил удовлетворительный для себя ответ от городской прокуратуры. Из письма следует, что ведомство тоже видит нарушения в такого рода практиках и что эти нарушения поставили на вид главе Жилищного комитета, направив ему представление. Более того, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Владислав Степанов пообещал активисту, что исполнение представления поставят на контроль.

"Выводы прокуратуры Санкт-Петербурга свидетельствуют о возможности не только оспорить действия чиновников, но и добиться восстановления законности. Достигнутый сегодня результат показывает возможность даже силами муниципального депутата решать вопросы общегородского значения. Важно не молчать и действовать в правовом поле", - рассудил мундеп.

Минувшими осенью и зимой Сафонов писал о сомнительном способе очистки улиц чиновникам, которые шли на контакт с ним неохотно и заниматься проблемой не спешили. Обращения направлялись в КИО, комитет по благоустройству, Жилищный комитет и губернатору.

фото: powertool.ru