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13:28

Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

фото ЗакС политика Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

В Якутии ввели обязательную массовую вакцинацию от коронавируса, соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач по республике, сообщил на заседании регионального правительства глава Якутии Айсен Николаев.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что в первую очередь должны быть вакцинированы работники образовательной сферы, которые будут работать в детских лагерях отдыха, и "весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба".

Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию, грозят штрафы от 200 тысяч рублей. 

По данным якутских властей, за неделю в республике было привито всего 21,8 тысяч человек, а пропускная способность по вакцинированию достигла 19 тысяч человек в сутки.

 

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