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14:57

Беглов сохранил место в пятерке самых цитируемых губернаторов-блогеров

фото ЗакС политика Беглов сохранил место в пятерке самых цитируемых губернаторов-блогеров

Петербурский губернатор Александр Беглов повторил свой результат месячной давности и снова занял пятую строчку в рейтинге наиболее цитируемых глав регионов России, ведущих собственные блоги, по версии мониторинговой компании "Медиалогия". Впрочем, за месяц пятерку не покинул никто: Беглова все так же опережают столичный мэр Сергей Собянин, чеченский лидер Рамзан Кадыров, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

На этот раз результат петербургского начальника был главным образом обусловлен месячником благоустройства и информационной кампанией вокруг него: в апреле Беглов активно интересовался мнением петербуржцев о территориях, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке.

По результатам марта пятое место в аналогичном рейтинге Беглову досталось благодаря его рассказам о собственной вакцинации: после каждого из двух уколов отечественным препаратом чиновник, по его признанию, чувствовал себя хорошо. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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Рейтинг персон

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