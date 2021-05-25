В Смольном довольны темпами строительства нового корпуса больницы Святого Георгия

Строительство нового шестиэтажного корпуса больницы Святого Георгия, начавшееся в феврале, не отстает от заданных темпов, сообщает пресс-служба Смольного, и на сегодняшний день работы выполнены более чем на треть. Примерно через месяц подрядчик приступит к отделочным работам. Как и объявлялось первоначально, к декабрю ожидается открытие и прием первых больных - в том числе, с вирусными заболеваниями.

"Практика борьбы с эпидемией показала, что строительство корпусов-трансформеров оправдывает себя. В случае роста заболеваемости коронавирусом не будет проблем с инфекционными койками. В спокойной ситуации новый корпус будет принимать плановых больных", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.

При плановом обслуживании больных стационар сможет единовременно обслуживать 305 больных, а при перепрофилировании под инфекционный госпиталь число мест может быть увеличено до 405.

Новый корпус включит в себя неврологическое, хирургическое, реанимационное отделения и, кроме того, будет рассчитан на помощь диабетикам.

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