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17:54

Обвиняемый в нападении на полицейских на акции 23 января Девятый заявил, что сделал это из-за паники

фото ЗакС политика Обвиняемый в нападении на полицейских на акции 23 января Девятый заявил, что сделал это из-за паники

Октябрьский районный суд 25 мая продолжил рассмотрение дела Николая Девятого, которого обвиняют в нападении на несогласованной акции 23 января на двух сотрудников ГИБДД, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. 

На заседании планировали опросить двух свидетелей: сотрудника ДПС и водителя эвакуатора, которые присутствовали при происшествии. Они в суд 25 мая не явились, поэтому прокурор предложил зачитать их показания из материалов доследственной проверки.

Озвученные показания свидетелей аналогичны позиции обвинения. Ее ранее озвучил прокурор: 23 января во время протестной акции у Сенатской  площади Девятый якобы разбросал железные ограждения, а затем выбил их из рук сотрудника ГИБДД Владислава Ломаченко и ударил его в лицо, а затем якобы ударил и погнавшегося за ним сотрудника ГИБДД Дмитрия Фёдорова.

Девятый вину признал. Также он рассказал свою версию событий, в которой подтвердил, что действительно ударил двух сотрудников правоохранительных органов. Свои действия он объяснил тем, что боялся задержания и был на грани панической атаки. В частности, ограждения Девятый, по его словам, начал разбрасывать, так как почувствовал давку - ранее он уже попадал в давку, где людям потребовалась медицинская помощь - и испугался за свои и чужие жизнь и здоровье. Обвиняемый отметил, что действовал он не из хулиганских побуждений и не пытался выразить неуважение к обществу. Судья на это заявил, что ранее Девятому зачитывали обвинение, где было сказано обратное: действовал из хулиганских побуждений и прочее. С этим обвиняемый ранее согласился, а сейчас говорит об обратном, отметил судья. Он просил Девятого все же сказать, согласен он со всеми обстоятельствами обвинения или нет - ответ был положительный. 

Вопросы к позиции обвиняемого на заседании 25 мая возникли и у прокурора. Он зачитал показания Девятого, которые тот давал ранее. В одном из них обвиняемый признаёт, что действовал из хулиганских побуждений. Адвокат Девятого попросил перерыв для согласования позиций, после этого оба они заявили, что с обвинением согласны кроме части про наличие хулиганских побуждений. 

Также судья поинтересовался, обращался ли Девятый за медицинской помощью из-за панической атаки. Тот сообщил, что ещё в ИВС жаловался сотрудникам на то, что просыпается среди ночи со стучащим сердцем. Судья предложил провести психолого-психологическую экспертизу и предположил, что Девятого следует отправить не в заключение, а на принудительное лечение. Адвокат Терещенко заявил, что для этого нет оснований. Паническая атака - это не то психологическое заболевание, считает защитник Девятого. 

Адвокат Девятого Владимир Терещенко сообщил на заседании, что супруга обвиняемого перевела на счета полицейских по 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Один из потерпевших Дмитрий Фёдоров на это заявил, что они на это согласия не давали. Он добавил, что пока не может выяснить - пришли ему деньги или нет. Проверить наличие полученных 50 тысяч рублей не может и второй потерпевший Владислав Ломаченко, по его словам. 

На заседании суда адвокат Девятого Владимир Терещенко ходатайствовал о допросе тещи обвиняемого Татьяны Виноградовой. Она рассказала о том, как воспринимает обвиняемого. По ее словам, Девятый - прекрасный семьянин, целеустремленный человек, трудяга. Происшествие она описала как "гром среди ясного неба" и предположила, что у Девятого произошёл нервный срыв из-за перенапряжения на учебе, работе и необходимости обеспечивать семью. 

Суд решил отложить рассмотрение дела на 8 июня.  На нем судья планирует провести прения сторон.

София Саттарова

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