Кабмин внес законопроект, включающий прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, дополняющий национальный календарь прививок прививкой от коронавируса.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Предлагаемые проектом федерального закона решения не повлияют на достижение целей государственных программ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы указывают, что в планы кабмина входит привить от коронавируса до конца года не менее 60% совершеннолетних россиян, для чего потребуется еще 26,4 млрд рублей, которые потратят на вакцину.

Впервые с идеей сделать вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок выступил в середине марта министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня в национальный календарь входят прививки от гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.