В РФ подтвердилось еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 839

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 8373 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 406, а сумело поправиться 9135 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2416 новых больных, в Петербурге – 839 (на 5 случаев меньше, чем днем ранее), в Подмосковье – 744. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1161 человек и скончалось 39.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.