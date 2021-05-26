Госдума окончательно одобрила проект закона о запрете адвокатам приносить телефоны в колонии

Депутаты Государственной думы окончательно приняли законопроект, согласно которому адвокатам запрещается приносить мобильные телефоны и диктофоны в колонии при посещении своих клиентов.

С собой разрешается иметь только "копировально-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осужденного", однако снимать копии документов придется в специальном помещении и в отсутствие заключенного.

Приносить с собой "копировально-множительную технику" получат также нотариусы. Они смогут использовать её только в отдельном помещении для удостоверения доверенности.

По словам одного из авторов инициативы, депутата-единоросса Анатолия Выборного проект закона нацелен на борьбу с "тюремными колл-центрами".

Отметим, что Верховный суд РФ подтвердил право адвоката проходить на территорию исправительной колонии со средствами мобильной связи.