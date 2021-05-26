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16:16

В Василеостровском районе ради строительства отеля снесут дореволюционный дом

фото ЗакС политика В Василеостровском районе ради строительства отеля снесут дореволюционный дом

Петербург лишится дореволюционного одноэтажного дома 8Б по Уральской улице, расположенного на углу с улицей Декабристов, передает строительное издание "Канонер". Взамен на этом перекрестке появится двенадцатиэтажная современная гостиница.

Несмотря на свое богатое прошлое, сооружение не охраняется государством, поскольку в Василеостровском районе действует специальная зона регулирования застройки, позволяющая сносить дома с большой историей. Применительно к одноэтажке на Уральской это подвердил КГИОП в официальном письме. В курсе ситуации также градозащитники из движения "Живой город".

Участок земли принадлежит ООО "Торговая компания „Невская линия"", которая и иницировала возведение гостиницы. Проект разработало ООО "Архитектурное бюро „Настас и партнеры"".

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