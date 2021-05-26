Помимо ареста Галямина получила 10 тысяч рублей штрафа за Земский съезд в Новгороде

Суд в Новгороде рассмотрел второй административный протокол, составленный на политика Юлию Галямину в связи с сорванным полицией Земским съездом, на котором она была задержана 22 мая. По статье о нарушении противоэпидемических мер (20.6.1 КоАП) ее оштрафовали на 10 тысяч рублей, передает Telegram-канал "Открытка". Как и в случае с первым вмененным ей нарушением (неповиновение требованию полиции), по делу о котором она отбывает семидневный арест, Галямина не согласилась с выводами суда.

В этот же день, за нарушение антиковидных мер также получили наказание трое депутатов, задержанных вместе с Галяминой, но избежавших ареста. Виталий Боварь (Петербург) и Виктор Шалякин (Новгород) получили по три тысячи рублей штрафа, а Александру Бондарчуку (Ноябрьск) достались 80 часов обязательных работ, сообщает ТАСС.

Напомним, что на всероссийском съезде мундепы хотели утвердить проект будущей муниципальной реформы, призванной повысить статус местного самоуправления в России, увеличить бюджеты и полномочия муниципалитетов. Перед мероприятием в Новгородской области ужесточили противоэпидемические меры, сократив максимально допустимое число участников собраний до 30 человек. Полиция сорвала встречу, несмотря на то, что организаторы соблюдали нормативы по численности собравшихся.