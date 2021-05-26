По иску Пригожина Максим Шевченко получил штраф в 150 тысяч рублей

Бизнесмену Евгению Пригожину, имя которого принято связывать с руководством РФ, удалось добиться взыскания с публициста Максима Шевченко и издания "Собеседник" штрафов (по 150 тысяч рублей - с каждого ответчика), о чем сообщила пресс-служба возглавляемой им компании "Конкорд". Пригожин усмотрел в публикации, в которой упоминается его персона, порочащие его сведения.

Истец при этом остался недоволен ходом дела, выражая недовольство непрофессиональным, с его точки зрения, поведением юриста "Собеседника" Романа Шишкина.

"Осознав слабость аргументации, юрист "Собеседника" Роман Шишкин направил на электронную почту нашей компании сообщение с просьбой о заключении мирового соглашения между сторонами, однако в ходе следующего заседания попытался отказаться от авторства этого письма, заявив о фальсификации", - говорится в сообщении.

Тем не менее, истцу впоследствии удалось установить, что предложение о мировом соглашении от юриста все же поступало, и поэтому теперь Пригожин и его "Конкорд" собираются засудить Шишкина по уголовной статье "заведомо ложный донос".