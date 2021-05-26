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18:43

Министру образования предложили сделать Выборг студенческой столицей Ленобласти

фото ЗакС политика Министру образования предложили сделать Выборг студенческой столицей Ленобласти

Министр науки и образования Валерий Фальков встретился со студенческими организациями Ленинградской области, в ходе которой представители движения "Волонтеры Победы" подробно остановились на роли Выборга. По сравнению с другими регионами, такими, как Томская, Новосибирская, Свердловская область и Татарстан, где есть целые города-студенческие центры, отметили активисты, в Ленобласти такого явления не наблюдается. Выборг, с их точки зрения, заслуживает судьбы региональных центров указанных субъектов РФ, имея уникальную историю.

"Выборг находится на границе с Финляндией и является единственным городом, имеющим статус города-музея. Можно было бы открыть там филиалы факультетов истории, археологии, международных отношений. А при развитии инфраструктуры, включающей и общежития, Выборг мог бы стать студенческой столицей Ленинградской области", - приводит аргументацию "Волонтеров Победы" пресс-служба администрации Ленобласти.

Фальков, в свою очередь, согласился, с культурной ценностью и неповторимым колоритом Выборга, и посоветовал активистам продвигать и популяризировать именно самобытные черты древнего города. Кроме того, по мнению чиновника, пришло время частично привлечь назад студентов, уехавших из области в Петербург.

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