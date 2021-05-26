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18:51

Генпрокуратура признала нежелательными три общественных организации из Германии

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательными три общественных организации из Германии

Генеральная прокуратура пополнила перечень "нежелательных" организаций, внеся в него три немецких: "Форум русскоязычных европейцев", (Forum Russischsprachiger Europaer e.V.), "Центр либеральной современности", (Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен", (Deutsch-Russischer Austausch e.V.), делится "Интерфакс".

В ведомстве считают, что работа данных организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - отчитались в Генпрокуратуре.

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