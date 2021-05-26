Депутат ЗакСа Высоцкий выступил перед избирателями за счет Невского района

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Игорь Высоцкий 25 мая выступил с поздравительной речью на концерте "Наша песня, наша слава, город наш" в большом концертном зале "Октябрьский", сообщила ЗАКС.Ру муниципальный депутат МО "Правобережный" Марина Горчакова. Мероприятие проходило в честь Дня города.

Горчакова передала ЗАКС.Ру видеозапись, на которой двое ведущих представляют парламентария словами "Под ваши аплодисменты приглашаем на эту сцену истинного петербуржца, настоящего патриота нашей страны и нашего родного любимого города, патриота Невского района, вашего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Владимирович Высоцкий". Депутат на сцене поздравил собравшихся с днем рождения города. Он отметил, что Петербург это не только "город - сказка" и город белых ночей, но и город - герой, переживший блокаду. Высоцкий добавил, что в Афганистане написал стихотворные строки:

"О как мечтали мы порой

Вернуться с той войны домой!

Увидеть Мойку и Неву,

И белой ночи синеву".

По словам мундепа Горчаковой, на концерте присутствовали в основном люди пожилого возраста. Среди гостей она заметила руководителей и сотрудников администраций МО "Невский округ", "Правобережный" и "Оккервиль". Зал был полон - социальная дистанция не соблюдалась, уточнила муниципальный депутат.

Она сообщила, что билеты на концерт распространялись в приемной Высоцкого и только тем, кто находится в пределах его избирательного округа. Объявления о раздаче билетов до сих пор размещены на страницах в социальной сети "ВКонтакте" муниципальных образований №54 и "Правобережный", а также в группе самого депутата Высоцкого.

Объявление о продаже билетов было и на сайте БКЗ "Октябрьский", рассказала Горчакова. Однако, она их в концертном зале купить не смогла. Кассир сообщила мундепу, что на самом деле билеты организатор мероприятия им не выдал.

Организатором же концерта выступает администрация Невского района, следует из информации на сайте госзакупок. Там опубликован контракт районной администрации на "Праздничный концерт "Наша песня, наша слава, город наш!", посвященный Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга 25.05.2021, начало в 19.00". Из документов следует, что мероприятие должно пройти в БКЗ "Октябрьский", на него представлялось 2770 билетов. Стоимость контракта составила 6,75 млн рублей.

Горчакова уточнила, что представители администрации Невского района со сцены на концерте не выступали. С речью вышел только депутат Высоцкий, отметила муниципальный депутат.

Парламентарий на звонки ЗАКС.Ру не ответил.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Законодательное собрание Петербурга. Высоцкий намерен снова выдвигаться по одномандатному избирательному округу 9, который и сейчас представляет в парламенте. Округ находится в Невском районе, в него входят муниципальные образования "Оккервиль", "Невский округ", "Правобережный" и часть МО "№54".

Напомним, ранее издание MR7 писало о распространении среди избирателей парламентария продуктовых наборов от имени Высоцкого и возглавляемой им организации "Боевое братство". По информации СМИ, аналогичные продукты закупало государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга". Найти данных о раздаче наборов самой организации, MR7 найти не удалось. После этой публикации Высоцкий обругал автора материала и угрожал ему судом.

Текст: София Саттарова / Фото и видео: Марина Горчакова

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